Херсон, 24 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Часть Херсона и ряда районов Херсонской области остались без электроснабжения, свет энергетики обещают вернуть в течение дня 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

«Сегодня ночью в некоторых районах Херсона и Херсонской области наблюдались перебои с энергоснабжением. К 08:00 силам экстренных служб удалось частично решить проблему. Полное восстановление системы энергоснабжения произойдет в течение сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

По информации «Херсоноблэнерго», — причиной отключения стало повреждение линий электропередачи. На месте аварии работают специалисты. В центре Херсона, как подчеркнули власти, проблем с электроснабжением нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее херсонские энергетики сообщили, что не планируют принудительно отключать электроснабжение Херсона и районов области, расположенных на правом берегу Днепра.