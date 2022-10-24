Бухарест, 24 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министр обороны Румынии Василе Дынку официально объявил о своем уходе с занимаемой должности. Об этом 24 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Свой жест я оправдываю невозможностью дальнейшего сотрудничества с президентом Румынии [Клаусом Йоханнисом] и нежеланием выполнять его распоряжения, — отметил, в частности, Дынку. — Считаю необходимым подать в отставку, чтобы не препятствовать новым проектам главы государства по реформированию армии».

Соответствующее заявление министр предоставил на рассмотрение румынского кабинета министров.

Напомним, Дынку возглавлял минобороны Румынии с 2021-го года. Он был инициатором усиления присутствия международного контингента НАТО в регионе и выступал в поддержку режима киевского президента Владимира Зеленского.