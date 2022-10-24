Сана, 24 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Стороны гражданской войны в Йемене объявили о готовности возобновить военные действия после того, как в ООН не удалось договориться о продлении режима прекращения огня в стране. Об этом 24 октября сообщает Khabar.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, йеменские повстанцы-хуситы выступили с угрозой в адрес имущества нефтедобывающих компаний, действующих в провинциях Шабва и Хадрамаут.

Отмечается, что добыча и транспортировка нефти в регионе была приостановлена из-за того, что инфраструктура месторождений может стать целью ракетного удара.

В свою очередь, Президентский руководящий совет Йемена поручил правительству страны немедленно принять «оборонительные, дипломатические и экономические меры по защите интересов йеменского народа и пресечению подрывных попыток со стороны про-иранской группировки хуситов».