Мадрид, , 11:44 — REGNUM Крайне правые силы в Испании «достигли своего пика», и теперь начнут «снижение», которое не будет «быстрым». Об этом заявил экс-премьер Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро в интервью агентству EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

По его мнению, все указывает на укрепление двухпартийной системы с участием Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и «Народной партии» (Partido Popular).

«Разница между историческими партиями и новыми партиями заключается в их способности восстанавливаться перед лицом неудач на выборах», — сказал Сапатеро, сравнив демократию с «большим океанским лайнером, способным преодолеть самые сложные приливы и отливы».