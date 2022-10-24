Москва, 24 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Японский финансовый регулятор способен остановить рост инфляции, но вряд ли в настоящее время захочет это делать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Базовая процентная ставка останется отрицательной (-0,1%). На ужесточение монетарной политики даже в условиях высокой (практически трехпроцентной) инфляции сегодня регулятор идти не готов, — сказал Гусев. — Дело в том, что если значительно поднять процентные ставки, страна просто не сможет обслуживать государственный долг, который сейчас составляет уже более 260% ВВП. Фактор прямого влияния экспортеров на процентные ставки в Японии сейчас не так очевиден, поскольку большинство компаний уже давно вынесли производство за пределы страны. Для властей прежде всего важно обеспечить скорейшее восстановление экономики после пандемии и обеспечить рост ВВП, поэтому они рассчитывают на дешевые кредиты, которые могут его стимулировать. А остальные побочные процессы просто не замечают».

По его словам, инфляция при сохранении мягкой денежно-кредитной политики может привести к дальнейшему ослаблению японской иены, которая за последние три года уже подешевела к доллару более чем на 40%.

«Будет дорожать не только импортная продукция, но и стоимость продовольствия, логистики, энергоресурсов, ценообразование на которые в мировом масштабе ведется отнюдь не в японских иенах. Всё это может отразиться на уровне жизни людей, особенно с низкими доходами, и нормах прибыли японского бизнеса в реальном измерении», — подытожил Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Японии отсутствуют объективные условия для удержания или снижения уровня инфляции.