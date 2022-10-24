Нью-Йорк, США, 24 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В последнее время экономисты от Goldman Sachs до Bank of America снижали свои прогнозы по европейскому рынку акций, и если оправдаются ожидания опрошенных Bloomberg аналитиков о снижении индекса Stoxx Europe 600 в среднем на 17% в 2022 году, это станет худшим показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом 24 октября пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Чтобы понижательная тенденция на рынке достигла дна и перешла в повышательную, «потребуется более благоприятная динамика роста/инфляции или капитуляция инвесторов», считают стратеги Goldman Sachs. Они дали самый пессимистичный прогноз на конец года среди опрошенных Bloomberg экономистов.

Еще в марте 2022 года ожидалось, что Stoxx 600 завершит год примерно на одном уровне, что и в конце 2021 года. Вместо этого к настоящему моменту индекс упал примерно на 20% в связи с резким ростом инфляции, повышением ставок центральными банками и последствиями энергетического кризиса.

Аналитик TFS Derivatives Стефан Эколо, чей мартовский прогноз оказался самым близким к масштабам нынешнего падения, не ожидает в ближайшее время ничего хорошего для европейских рынков.

«Перспективы будут плачевными до конца года и, скорее всего, и в следующем году, — сказал Эколо. — Макроэкономические факторы не собираются ослабевать, геополитическая напряженность продолжает нарастать, и при сохраняющейся сильной инфляции я предвижу разрушение спроса, которое в некоторой степени проявится в этом и следующем сезонах корпоративной отчетности».

Даже хорошее начало сезона отчетности не вызвало достаточного оптимизма, чтобы поднять рынок. И стратеги Bank of America предупреждают, что перспективы могут ухудшиться.

«Даже после резкой распродажи в этом году цена акций не соответствует продолжающейся потере импульса роста, которую мы ожидаем увидеть в ближайшие месяцы», — говорит стратег Bank of America Милла Савова, которая считает, что Stoxx 600 закроется на отметке 380, недалеко от минимумов прошлого месяца.

Савова ожидает, что в течение следующего года прибыль снизится на 20% из-за замедления экономического роста.

«Мы считаем, что нынешний запас прочности европейских доходов окажется недолговечным», — считает она.