Мадрид, , 11:34 — REGNUM Самым большим успехом премьер-министра Испании Педро Санчеса и его правительства является «разумная политика, которую он провел в Каталонии». Об этом в интервью агентству EFE заявил экс-премьер Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

По его словам, в Каталонии приверженность Санчеса диалогу и меры, которые изначально были спорными, такие как помилование каталонских лидеров, выступающих за независимость, в итоге принесли «стабильность».

На протяжении сорока лет существования демократической Испании главным электоральным врагом Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) была и остается «Народная партия» (Partido Popular), но Сапатеро сомневается, что нынешние правые более нелояльны к социалистам, чем в предыдущие периоды, как утверждают некоторые его коллеги по партии.

По его словам, в последние годы правые «стали более правыми во всём мире», ставя под сомнение такие вопросы, как гендерное равенство, и эта тенденция включает не только национал-консерваторов из «Голоса» (Vox), но и некоторых членов «Народной партии».