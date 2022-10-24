Образцы лунного грунта «Чанъэ-5» пролили свет на лунный вулканизм
Пекин, 24 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Китайские эксперты проанализировали образцы лунного грунта, привезенные китайской миссией «Чанъэ-5», и предложили новый механизм формирования молодых вулканов на остывающей Луне 2 млрд лет назад, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее ученые предполагали, что повышенное содержание воды или радиоактивных элементов в недрах Луны могло вызвать вулканизм на поздней стадии жизни Луны. Но данные «Чанъэ-5» показали, что область его мантийного источника сухая и лишена тепловыделяющего вещества. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что понижение температуры плавления мантии из-за присутствия легкоплавких компонентов можгло привести к молодому лунному вулканизму.
Исследователи из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (IGGCAS) тщательно изучили 27 базальтовых обломков «Чанъэ-5», чтобы рассчитать исходные ингредиенты этих образцов. Они обнаружили, что молодая магма из источника «Чанъэ-5» может иметь более высокое содержание оксида кальция и диоксида титана, чем магмы в более старых образцах, привезенных миссиями «Аполлон».
Китайский зонд «Чанъэ-5» обнаружил удивительно молодую вулканическую активность, возраст которой составляет всего 2 млрд лет, что исключает теорию о том, что Луна была геологически мертва после образования образцов «Аполлона» по меньшей мере 3 млрд лет назад.
Исследование показывает, что на поздней стадии лунный магматический океан, накапливающийся в образцах «Чанъэ-5», богат кальцием и титаном. Он тем легче плавится, чем старше возраст его накопления. Ученые предположили, что эти легкоплавкие компоненты, добавленные в лунные недра, могли эффективно снизить температуру плавления мантии и, таким образом, спровоцировать молодой лунный вулканизм.
По словам исследователей, в работе представлены доказательства жизнеспособного механизма для объяснения молодого вулканизма на Луне, который совместим с недавно привезенными образцами «Чанъэ-5».