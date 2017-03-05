Париж, 24 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Почти 3000 домов во французском департаменте Эр были лишены электричества из-за плохой погоды, передает BFM TV.

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«2900 домохозяйств в настоящее время лишены электричества, в основном в Берне, Бозвиле, Аньере, Гроссёвре и Гишенвиле», — заявили в префектуре.

Всего пожарными было выполнено 64 операции. Из-за непогоды свои дома покинули пять взрослых и пять детей. Ветры и град нанесли локальный ущерб, особенно в секторах Бёзвиль и Пон-Одемер. Порывы ветра со скоростью 136 км/ч зафиксированы в Бёзевиле.

Как сообщало ИА REGNUM, торнадо обрушился на город на севере Франции, нанеся большой ущерб.