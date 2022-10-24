Орландо, США, 24 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Актёры популярного сериала «Твин Пикс» провели встречу в рамках мероприятия Spooky Empire, которое прошло в городе Орландо (штат Флорида, США). Об этом 24 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Твин Пикс». реж Дэвид Линч. 1990г. США Красная комната

Актриса Мэдхен Амик, исполнившая в шоу роль Шелли Джонсон, выложила на своей странице в соцсети фотографию, на которой запечатлены участники проекта Дэвида Линча: Дэна Эшбрук, Шерилин Фенн, Кайл Маклахлен, Шерил Ли и Кимми Робертсон.

«Драгоценные моменты с давними друзьями», — такими словами Амик сопроводила публикацию. Снимок также опубликовала Фенн, отметив, что на нём находятся несколько её самых любимых людей на Земле.

Напомним, третий сезон сериала «Твин Пикс», состоящий из 18 эпизодов, вышел на телеканале Showtime в 2017 году. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes продолжение шоу получило оценку 94% от критиков и 83% от рядовых пользователей платформы.