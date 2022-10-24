Москва, 24 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Амбиции Владимира Зеленского обладать ядерным оружием были видны с момента его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил журналистам глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело <…> начиная с того дня, когда <…> Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием», — сказал Нарышкин.

По его словам, мир не должен этого допустить.