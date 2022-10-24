Канберра, , 10:57 — REGNUM Китайские государственные СМИ осудили более тесные связи в области безопасности и обороны между Австралией и Японией, поскольку они вызваны, как считают некоторые китайские журналисты, «суровым и предвзятым суждением» о намерениях Пекина в регионе.

Китайский дракон sherisetj

После того, как две страны пообещали рассмотреть совместные ответы на региональные кризисы, газета China Daily в относительно сдержанной редакционной статье сообщила, что этот шаг противоречит политики премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, «который исправляет ошибки своего предшественника»: Не «напористость» Китая, а стремление Соединенных Штатов сдержать подъем Китая с помощью своих союзников вызвало «ухудшение перспектив безопасности в их регионе», отмечают журналисты.

Тем временем газета Global Times опубликовала новостную статью, в которой цитируются аналитики из Китая, утверждающие, что Япония и Австралия доказали готовность быть «пешками США», и утверждая, что любые попытки подавить подъем Китая «обречены на провал».

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