Канберра, 24 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. 24 октября теневой казначей Австралии Ангус Тейлор (Либеральная партия Австралии) выступил на пресс-конференции, где он среди прочего поделился мнением по поводу скорого принятия бюджета страны на этот финансовый год. Слова политика передала газета The Guardian.

Alp.org.au Австралийская лейбористская партия. Логотип

«Похоже, это будут большие расходы, большие налоги. Это не то, что нужно в данный момент. Ответственный бюджет — это то, что нам нужно… нам нужно избегать токсичной культуры производственных отношений и окружающей среды. Законодательство прямо сейчас, которое ухудшит производственные отношения в этой стране, это как раз то, что нам не нужно», — оценил намерения лейбористских властей Тейлор.

Отвечая на вопрос о комментариях лейбористов о том, что следует увеличить расходы в областях, которыми «прискорбно пренебрегали» во время пребывания коалиции в правительстве, включая здравоохранение и уход за престарелыми, Тейлор сказал, что «не лейбористам об этом говорить», добавив, что инфляция привела к увеличению налогов в Австралии.