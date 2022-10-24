Москва, , 10:50 — REGNUM Историю с приостановкой сотрудничества RT с ведущим Антоном Красовским после жестоких слов о детях в своем телеграм-канале 24 октября прокомментировал российский писатель и политолог Евгений Сатановский. Он считает, что несмотря не извинения, такому журналисту — не место в профессии:

«Эль скандаль» имеет место быть в СМИ и сетях. Журналист Красовский ляпанул в беседе с писателем Лукьяненко дичайшую ахинею, насчёт того, что детей на <территории б. УССР> (вполне, к слову, русскоязычных, а вовсе не <киевских>, о чём Лукьяненко более чем ясно сказал), которые в далёкие советские годы некомплиментарно высказывались насчёт того, что она «москалями оккупирована», надо было топить или жечь в карпатских избах. Ему спокойно, без эпатажа, как Лукьяненко всё и делает, возразили, тот вскинулся и, тоже как привык, запетушился, а потом беседа дальше потекла. Потом высокое теленачальство, охренев от этого эпизода, объявило, что приостанавливает сотрудничество с Красовским, а то как-то некрасиво получилось.

Милёнок немедленно извинился в своём телеграм-канале перед всеми, кого его тяжёлый маразм покоробил, сообщив, как всегда в таких случаях бывает, что ему очень жаль и это его просто понесло, как с ним в эфирах случается. И что?! Теперь всё будет как прежде и он опять займётся журналистикой, как со всеми этими хамами интернетными, трепачами-придурками и инвалидами умственного труда обычно после извинений бывает? Оч-чаровательно. Ну, и чем это чучело носатое тогда от Арестовича и Гордона отличается? Или ему добрые люди набьют морду, чего он точно заслуживает (начищенное до блеска рыло большую воспитательную роль играет в любом возрасте), а работать он теперь будет не журналистом, а исключительно ассенизатором, сиречь г-вновозом?

Кто не в курсе, что это за профессия: канализацию чистить. Можно на свиноферме, где навоз духовитее. А то придурок наклейки патриотические на себе таскает, а понимать разницу между нормой и самым, что ни на есть, настоящим фашизмом, не научился. Ну, так и не надо изображать из себя то, чем не являешься. Хочешь детей топить и жечь — сваливай на ту сторону, в «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и за них воюй, пока наши не пристрелят. Нет? Заткни хлебало и пшёл вон из профессии. Жестоко это? Несправедливо? Так автор вообще человек недобрый, памятливый и до крайности брезгливый. Отчего массе народу интервью не даёт и с ними в одном эфире появляться не готов категорически. Вот и тут тот самый случай, только в ухудшенном варианте. Не надо Красовскому больше журналистикой заниматься. Нигде и никакой. Бобик сдох».

Как сообщало ИА REGNUM, в гостях ведущего RT Антона Красовского побывал писатель Лукьяненко, который рассказал, что в 80-х в больнице в Ужгородской области дети говорили ему, что территория б. УССР «оккупирована москалями». Красовский в ответ заявил, что нужно «прям топить этих детей, топить»: «Вот прямо сказал, что «москали оккупировали» и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением». Лукьяненко ответил, что «это экстремизм, это мы не поддержим».

После этого главреда RT Маргарита Симоньян назвала слова Красовского «дикими и омерзительными», а глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку данного факта.

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