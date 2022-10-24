Вашингтон, 24 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Помимо последствий конфликта на территории бывшей УССР, мир сталкивается с еще одним противостоянием, на этот раз экономическим — с полномасштабной технологической войной между США и Китаем за микросхемы, пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье, вышедшей 24 октября в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

Бильдт напомнил, что в октябре министерство торговли США ввело новые жесткие ограничения на продажу полупроводников и других высокотехнологичных товаров США в Китай. В то время как Россия использовала ракеты, чтобы вывести из строя энергетическую и отопительную инфраструктуру киевского режима, США теперь используют экспортные ограничения, чтобы ослабить потенциал Китая.

В конце августа президент США Джо Байден подписал закон о чипах, который включает субсидии и другие меры по поддержке американской полупроводниковой промышленности. При этом полупроводники будут играть центральную роль в экономике XXI века. Без них невозможно производство ни смартфонов, ни автоматизация, ни развитие искусственного интеллекта.

«Таким образом, контроль над проектированием, производством и производственно-сбытовыми цепочками, которые производят эти все более важные компоненты нашей жизни, имеет первостепенное значение. Новая война чипов — это война за контроль над будущим», — подчеркнул он.

Цепочка создания стоимости полупроводников гиперглобализирована, но все ключевые контролируют узлы США и их ближайшие союзники. Разработка чипов в значительной степени сосредоточена в США, производство было бы невозможно без передового оборудования из Европы, а изготовление самых передовых чипов, в том числе критически важных для ИИ, осуществляется исключительно в Восточной Азии. Самым важным игроком на сегодняшний день является Тайвань, однако нельзя забывать и о Южной Корее.

В своем стремлении к технологическому превосходству Китай все больше полагается на эти чипы, и его правительство изо всех сил старается увеличить внутреннее производство и достичь «самодостаточности». В последние годы Китай вложил огромные средства в создание собственных мощностей по разработке и производству полупроводников. Но, несмотря на некоторый прогресс, они по-прежнему отстают от США на годы, и, что особенно важно, самые передовые чипы по-прежнему недоступны для Китая.

Прошло два года с тех пор, как США запретили все продажи передовых чипов китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, который в то время был мировым технологическим флагманом Китая. Результат был катастрофическим для компании: потеряв 80% своей доли на мировом рынке смартфонов, Huawei оказался вынужденным продать свое подразделение смартфонов Honor и переориентировать свою корпоративную миссию. Своим последним шагом США теперь стремятся сделать со всем Китаем то же, что они сделали с Huawei.

Эта значительная эскалация технологической войны неизбежно будет иметь столь же драматические экономические и политические последствия, часть из которых будут очевидны сразу, а некоторые из них материализуются через некоторое время. Китай, скорее всего, запасся чипами и уже работает над созданием новых сложных сетей для обхода санкций.

Тем не менее, новые санкции настолько широки, что со временем они почти наверняка нанесут тяжелый удар не только по высокотехнологичному сектору Китая, но и по многим другим частям его экономики. Любая европейская компания, экспортирующая сейчас в Китай, должна со всей тщательностью проверять, чтобы ее продукция не содержала чипов, связанных с США. И из-за глобального характера цепочки создания стоимости многие чипы из Тайваня или Южной Кореи также будут запрещены.

Официальная цель политики США — не допустить попадания передовых чипов в руки китайских военных. Но реальный эффект будет заключаться в сдерживании развития Китая в секторах, которые будут иметь решающее значение для национальной мощи в ближайшие десятилетия. Китай, безусловно, ответит еще более активными усилиями по развитию собственного потенциала. Но даже при наилучших обстоятельствах и несмотря на все ресурсы, которые он бросит на решение проблемы, любые дополнительные усилия потребуют времени, чтобы принести плоды, особенно сейчас, когда ограничения США лишают Китай ресурсов, необходимых ему для достижения самодостаточности.

«На фоне этой новой войны чипов больше не остается каких-либо сомнений в том, что началось более широкое китайско-американское разделение. Такое развитие событий будет иметь далекоидущие последствия — лишь некоторые из них предсказуемы — для остальной части мировой экономики», — отметил Бильдт.

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