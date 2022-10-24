Париж, , 10:09 — REGNUM Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше объявила о предстоящем внедрении «гарантии на электроэнергию» для компаний, которая «позволит оплатить часть счета», передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы очень скоро доработаем это предложение», — заявила министр, уточнив, что оно будет введено в действие в 2023 году.

«В то время, когда цены растут, мы не позволим производителям закрыться, мы не подведем бизнес», — заявила Аньес Панье-Рунаше.

Будет установлен «потолок» и «вклад» в отношении «цены», а выручка будет «возвращаться потребителям».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с новым премьер-министром Италии Джорджией Мелони, всего через несколько часов после того, как правительство Италии пришло к власти.

Читайте также: Макрон обещает работать с правительством Италии с «диалогом» и «амбициями»