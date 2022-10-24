Москва, , 10:00 — REGNUM В настоящее время в Японии отсутствуют объективные условия для удержания или снижения уровня инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важнейшей проблемой, требующей оперативного вмешательства регуляторов многих стран, стала растущая инфляция, — сказала Валишвили. — Помимо стран Европейского союза и США, проблема актуальна и для азиатских стран. Третья по величине экономика мира на протяжении 13 месяцев подряд демонстрирует существенный рост цен. На сегодняшний день уровень инфляции составляет 3% при целевом уровне, установленном Банком Японии, в 2%. Отмечу, что в сентябре 2021 года инфляция составила 0,1%. Подобный рост цен фиксировался 30 лет назад, в августе 1991 года. Необходимо отметить и рекордно подешевевшую национальную валюту, которая на Токийской бирже торгуется по курсу около 150 иен за 1 доллар США, что также является рекордным значением за последние два десятилетия».

По ее словам, в настоящее время низкий курс иены невыгоден для национальных компаний в связи с тем, что многие крупные компании перевели свое производство за границу, при этом цены на импортное сырье растут. Дополнительное давление оказывает рост цен на энергоносители, которые Япония вынуждена импортировать.

«Несмотря на все указанные условия, Банк Японии не меняет вектор своей монетарной политики и продолжает удерживать ключевую ставку на отрицательном уровне — 0,1%, в то время как, например, ФРС США продолжает ужесточать политику и повышает учётную ставку, — констатировала Валишвили. — В настоящее время отсутствуют объективные условия для удержания или снижения уровня инфляции в стране. В частности, наблюдается рекордный торговый дефицит на общую сумму более 11 трлн иен за счет роста импорта и сокращения экспорта товаров одновременно с ростом объема суверенного долга на уровне более 200% к ВВП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Японии объявил о намерении провести экстренные операции по покупке облигаций.