Вашингтон, 24 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Израиль предоставил Киеву разведданные для борьбы с беспилотниками, сообщает The New York Times со ссылкой на неофициальное заявление представителя киевского режима.

Gaetano Virgallito Израиль

По его словам, предоставляемая Израилем информация оказалась «полезной для того, чтобы сбивать дроны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель нацистского киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом вопрос поставок Киеву израильских систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

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