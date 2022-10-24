Москва, , 08:57 — REGNUM Страны Евросоюза накопили достаточное количество топлива, чтобы пережить зиму 2022 года. Однако в 2023 году Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Газ Novatek.ru

По данным МВФ, в середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80%, а в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт газа прекратился полностью.

Согласно прогнозу МВФ, подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 году на 7%, в 2023 году — на 9%. Инфляция в странах ЕС в 2022 году будет на уровне 8,3%, в 2023 году замедлится до 6,2%.

ИА REGNUM ранее сообщало, природный газ стал стоить меньше $1200 за тысячу кубометров на торгах в Европе впервые с 15 июля.

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