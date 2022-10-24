Силуанов: ОПЕК+ считает невозможным для себя диктат цен на нефть
Москва, 24 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Попытки ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведут к обратному эффекту, поскольку страны ОПЕК+ не представляют возможным для себя диктат стоимости со стороны потребителей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Министр уточнил, что потребители могут вводить ряд ограничений, но если в данном случае не будут поставляться энергоресурсы, возникнет обратный эффект в виде роста цен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.
Читайте также: Байден пригрозил Эр-Рияду последствиями за сокращение добычи нефти