Москва, 24 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Попытки ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведут к обратному эффекту, поскольку страны ОПЕК+ не представляют возможным для себя диктат стоимости со стороны потребителей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объём добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем», — цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что потребители могут вводить ряд ограничений, но если в данном случае не будут поставляться энергоресурсы, возникнет обратный эффект в виде роста цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

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