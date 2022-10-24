США, Великобритания и Франция: Россия лжёт о «грязной бомбе» Киева
Вашингтон, 24 октября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. США, Великобритания и Франция считают ложными предупреждения России о том, что киевский режим может применить на территории б. УССР так называемую «грязную бомбу». Об этом говорится в распространённом 24 октября Госдепом США совместном заявлении трёх стран.
В документе подчёркивается недопустимость «любых предлогов для эскалации со стороны России» и подтверждается намерение союзников «поддерживать усилия [Киева] по защите своей территории столько, сколько потребуется».
Главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции также обсудили «дальнейшее предоставление военной и экономической помощи» киевским нацистам.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен 23 октября провёл телефонный разговор с представителем киевского режима Дмитрием Кулебой, в котором назвал ложными предупреждения России о возможности применения киевскими нацистами так называемой «грязной бомбы» на территории б. УССР.