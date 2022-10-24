Вашингтон, 24 октября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. США, Великобритания и Франция считают ложными предупреждения России о том, что киевский режим может применить на территории б. УССР так называемую «грязную бомбу». Об этом говорится в распространённом 24 октября Госдепом США совместном заявлении трёх стран.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

В документе подчёркивается недопустимость «любых предлогов для эскалации со стороны России» и подтверждается намерение союзников «поддерживать усилия [Киева] по защите своей территории столько, сколько потребуется».

Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что [киевский режим] готовится применить «грязную бомбу» на своей территории». Госдепартамент США «Ранее сегодня министры обороны трёх наших стран говорили с министром обороны Россиипо его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что [киевский режим] готовится применить «грязную бомбу» на своей территории».

Главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции также обсудили «дальнейшее предоставление военной и экономической помощи» киевским нацистам.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен 23 октября провёл телефонный разговор с представителем киевского режима Дмитрием Кулебой, в котором назвал ложными предупреждения России о возможности применения киевскими нацистами так называемой «грязной бомбы» на территории б. УССР.