Москва, , 04:50 — REGNUM Боевые дельфины могут быть задействованы для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов. Соответствующее заявление сделал 23 октября старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости.

Дельфины

Мухаметова попросили прокомментировать информацию, которую сообщил обозреватель Блейк Стилуэлл в американском издании 19Fortyfive. Журналист рассказал, что Россия, якобы может использовать боевых дельфинов для борьбы с киевским диверсантами в Чёрном море.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — подтвердил Мухаметов.

По словам специалиста, дельфинов давно привлекали для писка диверсантов, работой с этими морскими животными занимались ещё в конце 60-х, как в СССР, так и в США. Главный центр по изучению и тренировке дельфинов в СССР появился как раз в Севастополе.

При распаде СССР подразделение с дельфинами отошло под эгиду Киева, животными практически не занимались. Активизация работ с дельфинами началась после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда база с дельфинами вернулась в состав подводных диверсионных сил и средств (ПДСС).

Мухамедов указал, что для противодиверсионной работы могут быть задействованы только черноморские дельфины-афалины. Они хорошо поддаются дрессировке и могут выполнять ряд поставленных задач. Также океанолог уточнил, что для подрыва кораблей дельфинов не применяют — на подготовку дельфина уходит слишком много времени, поэтому использовать их в качестве камикадзе попросту нерентабельно.

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