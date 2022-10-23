Джонсон отказался от выдвижения на пост премьер-министра Великобритании
Лондон, 24 октября, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от претензий на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства. Об этом говорится в опубликованном вечером 23 октября заявлении Джонсона.
По мнению экс-премьера, у него достаточно «хорошие шансы привести Консервативную партию к победе» на выборах в 2024 году. Также он считает, что «был бы успешен» и на партийных выборах нового премьер-министра сейчас, тем более что получил поддержку необходимых для формального выдвижения 102 депутатов-консерваторов.
Джонсон отметил, что у него получилось в ходе переговоров с бывшим министром финансов Риши Сунаком и лидером палаты общин парламента Пенни Мордонт, также претендующими на пост премьер-министра, договориться о совместной работе в национальных интересах. Но к «общему знаменателю» стороны прийти не смогли.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава МВД Великобритании Суэлла Браверман поддержала бывшего главу минфина Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра Великобритании.