Москва, 23 октября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Менеджер Валерия Леонтьева Борис Чигирёв рассказал, что вскоре певец вернётся в Россию. Об этом 23 октября сообщает газета «Вестник России».

(сс) Okras Валерий Леонтьев

Директор исполнителя не стал сообщать информацию о текущем местонахождении певца, лишь сказал, что сейчас Леонтьев отдыхает «на островах». Он также отметил, что исполнитель планирует вскоре выступить перед российскими поклонниками.

Напомним, в августе 2022 года Борис Чигирёв объяснил, почему Валерий Леонтьев пропал со сцены. Он сказал, что певец уже некоторое время не выступает в летний период и в целом хочет «меньше работать». Он также сообщил, что Леонтьев решил жить в США из-за того, что там ему меньше докучают поклонники.