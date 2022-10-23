Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Во вторые выходные проката сумма кассовых сборов фильма ужасов «Хэллоуин заканчивается» в США сократилась на 80% по сравнению с премьерными выходными. Информация была опубликована 23 октября на сайте Box Office Mojo.

Майкл Майерс Цитата из к/ф «Хэллоуин». Реж. Дэвид Гордон Грин. 2018. США

В период с 21 по 23 октября 2022 года картина собрала в домашнем прокате лишь $8 млн, при этом опустившись на четвёртое место в рейтинге. Как отметила редакция журнала Variety, зрители потеряли интерес к новому фильму франшизы ещё быстрее, чем ко второй ленте серии «Хэллоуин убивает», сборы которой во вторые выходные проката сократились на 70%. По мнению автора статьи, это самое резкое недельное падение сборов в новейшей истории киноиндустрии.

Стоит также отметить, что сборы фильма «Хэллоуин заканчивается» в первые выходные проката (14 — 16 октября 2022 года) не оправдали прогнозов аналитиков. Эксперты предполагали, что в премьерные дни картина соберёт в США $50-55 млн, но сумма сборов составила лишь $41,25 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по итогам прошедших выходных (21-23 октября 2022-го), в лидеры проката США вышел кинокомикс «Чёрный Адам» с $67 млн кассовых сборов. В топ-5, кроме хоррора «Хэллоуин заканчивается», также вошли картины «Билет в рай», «Улыбка» и «Крокодил Лайл».

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