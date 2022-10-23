Любляна, 23 октября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Словении явка на выборах президента по состоянию на 19:00 (20:00 мск) составила 35,8%, сообщается сайте государственной избирательной комиссии.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

Отмечается, что на выборах проголосовали 606 662 человек, что составляет 35,8% словенцев, обладающих правом голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы государства претендуют семь человек. Действующий президент Словении Борут Пахор уже провёл два срока на посту президента страны и согласно конституции не может избираться на третий срок. Полномочия президента Словении в основном церемониальные.