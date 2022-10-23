Барселона, Испания, , 19:56 — REGNUM 23 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче 11 тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севиль и Мигель Мартинез Мунуэра.

В последний раз «Барселона» и «Атлетик» играли между собой 27 февраля 2022 года в матче 26 тура испанской Ла Лиги. Тот матч завершился крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 4:0, а забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (37’), Усман Дембеле (73’ Френки де Йонг), Люк Де Йонг (90’ Усман Дембеле) и Мемфис Депай (90+3’ Усман Дембеле).