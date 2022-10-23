Москва, 18 мая, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Отмена запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией подстегнула интерес туристов в России, несмотря на высокую стоимость билетов на самолёты. Об этом говорится в материале «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

По данным журналистов, в первые дни, когда в продаже появились билеты на авиарейсы Москва — Тбилиси, стоимость полёта в один конец начиналась с 17 тыс. рублей, потом минимальная цена поднялась до 46 тысяч.

Стоимость проживания в гостиницах Батуми, по данным издания, можно найти в пределах от 1300 до 2500 рублей за сутки. В частном секторе проживание обойдётся дешевле.

Цена билета на поезд из Тбилиси в курортный Батуми составляет от 25 до 61 лари (до 1950 рублей), на автобус — 36 лари (до 1150 рублей). Такси в Батуми стоит в пределах 15 лари (до 500 рублей), а проезд на городском автобусе — 30 тетри (до 10 рублей). Средний чек в кафе при посещении на двоих составляет 10 лари (около 300 рублей), если поесть сытно с вином и чачей — до 25 лари (около 800 рублей).

Цены на местное вино в Грузии составляют от шести до 15 лари (до 500 рублей) за литр, имеретинский сыр — восемь-десять лари (около 300 рублей) за килограмм, помидоры и персики — до 2,5 лари (около 80 рублей) за килограмм.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 мая отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Вскоре разрешение на полёты между Москвой и Тбилиси получили российский лоукостер «Азимут» и грузинский национальный перевозчик Georgian Airways.

На Западе негативно отреагировали на сближение двух стран. В Брюсселе заявили, что сожалеют о согласии Грузии возобновить авиасообщение с Россией, отметив, что это вызывает сомнение в том, что Тбилиси стремится к евроинтеграции.