Севилья, Испания, , 19:46 — REGNUM 23 октября мадридское «Атлетико» в матче 11 тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержало минимальное победу над «Бетисом» со счетом 2:1. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Антуан Гризманн Biser Todorov

Единственный мяч на хозяев на 84 минуте встречи забил 29-летний французский атакующий полузащитник Набиль Фекир. Оба гола в составе «матрасников» забил нападающий сборной Франции Антуан Гризманн (54’, 71’ Матеус Кунья). Желтые карточки получили Науэль Лусеро, Альваро Мората, Гидо Родригес, Жоффрей Кондогбья и Руй Тиагу Силва.

Статистика матча («Бетис»/ «Атлетико»)

Удары 17/9

Удары в створ 4/3

Владение 55%/45%

Нарушения 10/17

Угловые 7/4

Составы команд:

«Бетис»: Силва, Морено, Песселья, Фелипе (Руис, 20’), Сабали (Руибаль, 76’), Родригес, Энрике (Хоакин, 65’), Гуардадо (Фекир, 75’), Родри (Крус, 65’), Иглесиас.

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Мандава, Лусеро, Кондогбья, Корреа (Карраско, 76’), Сауль (Де Пауль, 86’), Витсель, Гризманн (Феликс, 76’), Мората (Кунья, 59’).

«Атлетико», одержав седьмую победу и набрав 23 очка, поднялось на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» с 20 очками опустился на пятую позицию.