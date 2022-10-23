Бергамо, Италия, 23 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. 23 октября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче 11-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с римским «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Мемех Околи, Мерих Демирал, Ханс Хатебур, Джорджио Скальвини, Брандон Соппи, Тейн Копмейнерс, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Луис Мурьель, Адемола Лукман.

«Лацио»: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Николо Касале, Мануэль Ладзари, Адам Марушич, Матиас Весино, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Фелипе Андерсон, Педро, Маттиа Дзакканьи.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Росарио Абиссо. Ассистенты главного судьи — Витторио ди Джоя и Пьетро Дей Джудичи. Резервный арбитр — Марко ди Белло.