Вулвергемптон, Великобритания, 23 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 забил «Вулверхэмптону» четыре безответных мяча. Встреча проходила 23 октября в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Забитыми мячами в составе «лис» отметились Юри Тилеманс (8’), Харви Барнс (19’ Кирнан Дьюсбери-Холл), Джеймс Мэддисон (65’ Джейми Варди) и Джейми Варди (79’ Тимоти Кастань). Желтые карточки получили Хони Кастро, Нелсон Семеду и Ваус Фас.

Составы команд:

«Вулверхэмптон»: Са, Коллинс, Килман, Кастро (Семеду, 67’), Буэно, Невеш, Каштелу, Луис (Кэмпбелл, 66’), Моутинью (Траоре, 81’), Траоре, Коста (Хи Чхан, 80’).

«Лестер Сити»: Уорд, Джастин (Томас, 88’), Фас, Даниэль, Кастань, Тилеманс, Барнс (Олбрайтон, 79’), Дьюсбери-Холл (Прат, 62’), Сумаре (Менди, 61’), Дака (Варди, 61’).

«Лестер», одержав третью победу в сезоне и набрав 11 очков, поднялся на 16 место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с десятью очками опустился на 19 позицию.