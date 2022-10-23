Севилья, Испания, 23 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. 23 октября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» футбольный клуб «Бетис» в матче 11 тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 встретится с мадридским «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Biser Todorov Антуан Гризманн

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Алекс Морено, Херман Песселья, Луис Фелипе, Юссуф Сабали, Гидо Родригес, Луис Энрике, Вильям Карвалью, Андреас Гуардадо, Родри, Борха Иглесиас.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Науэль Лусеро, Рейнилду, Мандава, Жоффрей Кондогбья, Сауль Ньигес, Аксель Витсель, Антуан Гризманн, Альваро Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне.