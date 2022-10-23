Москва, 23 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует факты обстрела со стороны карателей ВСУ гостиницы в Энергодаре Запорожской области, сообщили 23 октября в пресс-службе ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«В результате обстрела боевиками ВФУ в Кировском районе города разрушения причинены учебно-производственному комбинату и школе», — сообщили в СКР.

В результате обстрела трое гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.