Москва, , 15:36 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим коллегой из Турции Хулси Акаром. Об этом 23 октября сообщили журналистам в Минобороны России.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Отмечается, что сторонами в ходе состоявшихся телефонных переговоров было проведено обсуждение ситуации на территории б. УССР.

«Генерал армии Шойгу также довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны [Киева] с применением «грязной» бомбы», — указали в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса — говорит на территории б. УССР нацистский режим Киева.