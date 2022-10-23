Нижегородская область, 15 августа, 2008, 14:31 — ИА Регнум. Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО " Российские железные дороги ") в январе-июле текущего года увеличила погрузку промышленного сырья на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) до 1,7 млн. тонны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГЖД.

По данным пресс-службы, 59,2% промсырья было отгружено на Муромском отделении.

За 7 месяцев ГЖД перевезла 1,375 млн. тонн лома черных металлов, что на 2,4% выше уровня АППГ. Наибольшие показатели погрузки достигнуты на Горьковском отделении ГЖД, где было погружено 485 тыс. тонны лома, что составляет 35,3% в общем объеме погрузки этого вида грузов.

За этот период дорога отгрузила 1,6 млн. тонну химикатов, это на 8,2% больше относительно уровня АППГ. Наибольший вклад в погрузку внесли Горьковское и Кировское отделения.

Строительных грузов было отгружено 1,8 млн. тонны. Рост к прошлому году составил 3,1%. Более трети общего объема погрузки по этой номенклатуре приходится на Ижевское отделение, где отгрузка составила 630 тыс. тонн.

За 7 месяцев дорога отгрузила 1,7 млн. тонн цемента, что выше на 11,7% показателя прошлого года. 99,8% погрузки обеспечивает Казанское отделение ГЖД.

На 6,2% до 3,6 млн. тонн возросла погрузка леса. Кировскому отделению ГЖД принадлежит 76,1% общего объема погрузки.