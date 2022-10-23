Москва, , 13:40 — REGNUM За счёт новых более мощных ракет будут наращены боевые возможности российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом Об этом 23 октября рассказал генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин в эфире телеканала «Звезда».

ОТРК «Искандер-М» Минобороны России

«Та инфраструктура, которая создана под «Искандер», наверное, прослужит лет 30 — в зависимости от ситуации, которая будет меняться. Но при этом, думаю, мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего — за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Индия провела успешное испытание новой баллистической ракеты средней дальности наземного базирования «Агни-Прайм».