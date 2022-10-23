Вашингтон, 23 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. «Теневой флот» танкеров для того, что обойти эмбарго на перевозки российской нефти морским путём, якобы создаёт Россия. Это 23 октября утверждается в публикации агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно приводимым в публикации данным об отгруженной морским путем нефти из РФ, её объёмы в сентябре 2022 года оказались более высокими, чем в феврале этого же года.

В то же время, по данным агентства, объемы поставок российского чёрного золота в Европу существенно уменьшились, и в то же время выросли поставки в страны Азии и неустановленным покупателям.

Как утверждает Bloomberg, это якобы обусловлено тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами».

При этом добавляется, что, по данным компании Braemar, для того, чтобы поддерживать экспорт на уровне 4 млн баррелей нефти ежедневно, к 240 использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти танкерам якобы планируется добавить большое количество судов.

Также утверждается, что по этой же причине может наблюдаться рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое, что, как считает агентство, связано с риском прямого экспорта нефти из портов РФ на фоне санкций Запада и с необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые не смогут заходить в российские порты в Балтийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что крах Евросоюза, в котором в данный момент наблюдается быстрая деиндустриализация входящих в него стран, является фактически предопределенным.