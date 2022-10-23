Тайбэй, 23 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Тайваньская компания TSMC приостановила контрактное производство передовых чипов для китайского разработчика Biren Technology. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Peellden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

По данным издания, в TSMC приостановили производство из-за санкций правительства США, ограничивающих поставки в Китай чипов, произведённых с использованием американских технологий. Ранее тайваньский разработчик сообщал, что чипы Biren с использованием технологий искусственного интеллекта не попадают под критерии, указанные в экспортных ограничениях США.

Однако позже стало известно, что решения Biren превосходят американские чипы Nvidia A100, предназначенные для дата-центров. Эти чипы американской компании уже не могут поставляться в Китай в соответствии с новыми экспортными правилами США.

Правительство США ввело новые ограничения по поставкам электронных компонентов в Китай в октябре 2022 года. Это решение затронуло не только чипы американского производства, но и микросхемы, изготавливаемые в других странах с использованием американского оборудования или технологий.