Любляна, 23 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Участки для голосования на выборах президента открылись в Словении. Об этом 23 октября сообщил избирком.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

Дату проведения очередных президентских выборов назначила в июле председатель Государственного собрания (Državni zbor, нижняя палата парламента) Словении Уршка Клакочар-Жупанчич. Право голоса в стране есть у 1,7 млн избирателей.

«Голосование проходит с 70:00 (80:00 мск) до 19:00 (20:00 мск). На территории страны открыто 2 999 избирательных участков, ещё 88 служат для волеизъявления вне места постоянной регистрации», — сообщила государственная избирательная комиссия Словении.

На должность главы государства претендуют пять мужчин и две женщины. Действующий президент Словении Борут Пахор уже провёл два срока на посту президента страны и согласно конституции не может избираться на третий срок. Полномочия президента Словении в основном церемониальные, но он может назначать на отдельные посты. Например, судей конституционного суда, управляющего Центробанком.