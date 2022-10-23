Берлин, 23 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Правительство Германии вынуждено сократить некоторые программы по перевооружению бундесвера в связи с высокой инфляцией. Об этом 23 октября сообщила газета Handelsblatt, ссылаясь на политиков и представителей промышленности.

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Сообщается, что в связи с инфляцией запланированные закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось ранее.

«Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», — приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Отмечается, что речь идет о третьей серии корветов К130, новых фрегатах, новых самолетах для радиоэлектронной борьбы и ​​новых самоходных гаубицах, которые должны быть заказаны взамен поставленных киевскому режиму.

Сообщается, что, кроме того, «по-видимому», будет уменьшен заказ на истребители пятого поколения F-35 производства США, поскольку в Берлине рассчитывали закупить их по докризисному уровню доллара к евро.

«Сильный доллар делает импорт из Штатов более дорогим, что отражается на планах по покупке техники», — сообщает издание.

Отмечается, что размер второй партии боевых машин пехоты Puma, на которую в 2022 году намерены были направить 304 миллиона евро, уменьшается «каждую неделю».

Представители военной промышленности пожаловались, что бюджета в сто миллиардов евро недостаточно для реализации пожеланий бундесвера. По словам одного из менеджеров оборонной промышленности, слова которого приводит издание, для этого необходимо 200 миллиардов евро.