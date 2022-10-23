Вашингтон, 23 октября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Обострения конфликта между Москвой и Киевом можно было бы избежать, если бы экс-президент США Дональд Трамп остался у власти по итогам президентских выборов в 2020 году. Такое заявление сделал сам американский политик в ходе выступления 22 октября на митинге сторонников в штате Техас.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп раскритиковал политику, которой придерживается администрация действующего президента США Джозефа Байдена. По мнению Трампа, Байден несёт ответственность за неудачи, связанные с выводом американских войск из Афганистана, а также за конфликт на территории б. УССР.

По мнению Трампа, конфликта на территории б. УССР никогда бы не произошло, «даже за миллион лет», останься он президентом. Кроме того, по словам Трампа, Россия не смогла бы финансировать спецоперацию, так как цены на нефть при его президентстве оставались бы низкими.

При этом Трамп отметил, что в случае его победы на выборах в 2020 году он бы смог предотвратить конфликт между Москвой и Киевом. Российский президент Владимир Путин никогда бы не пошёл на такой шаг, по словам Трампа, если бы республиканцу удалось остаться главой государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США считает, что российским властям и киевскому режиму необходимо заключить мирный договор, к чему, по его мнению, стремятся обе стороны. Трамп отметил, что «на кон поставлен весь мир».