Нижний Новгород, 23 октября, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области не поддержали инициативу об отказе от повторного повышения цен на жилищно-коммунальные услуги в декабре 2022 года. Об этом стало известно в ходе заседания регионального парламента.

ru.torange.biz Тарифы

Большинством голосов они поддержали поднятие расценок на электричество, газ, тепло- и водоснабжение домов и квартир нижегородцев с декабря текущего года.

Такое решение объясняют необходимостью покрывать затраты ресурсоснабжающих компаний столицы Приволжья на материалы и ремонт сетей, продолжающие увеличиваться из-за роста цен.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июня 2022 года тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области выросли в среднем на 4,4%.

Читайте также: Нижегородские власти хотят повысить плату за капремонт сразу на 17%