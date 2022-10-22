Москва, , 21:55 — REGNUM Ответственность Европейский союз за свои внутренние проблемы перекладывает на Россию. Об этом 22 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление которой обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается внутренних проблем ЕС, то здесь европейские лидеры привычно снимают с себя ответственность, перекладывая ее на других», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

Она напомнила, что Россию безосновательно обвиняют в провоцировании энергетического, продовольственного, а также экономического кризисов.

«Цель подобных дезинформационных вбросов очевидна — хоть как-то попытаться скрыть, что проблемы в указанных сферах… вызваны прежде всего непродуманной политикой самого ЕС», — сказала дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что министры энергетики стран ЕС разработают конкретные меры для снижения цен на газ.