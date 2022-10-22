Симферополь, , 18:43 — REGNUM В Крыму центры «Мои документы» начали прием заявлений от покинувших Херсон граждан России для единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей и выдачи сертификатов на жилье, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

МФЦ «Мои документы» Https://www.volgograd.ru/

«Сегодня (22 октября) с 16:00 во всех центрах «Мои документы» республики Крым начался прием заявлений от граждан РФ, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области», — написал он в телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, а также сертификат на приобретение жилья.

Также открыта горячая линия минсоцтруда региона по единовременной выплате: +7 (978) 563-00-67. Касающиеся получения жилищного сертификата вопросы можно уточнить по телефонам: +7 (978) 664-12-55 (ежедневно с 10:00 до 19:00) и +7 (3652) 60-58-99 (пн-пт с 10:00 до 18:00).

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Херсонской области 22 октября обнародовала обращение к жителям Херсона с призывом покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за ситуации на фронте и обстрелов.

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