Москва, , 16:04 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 22 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса; в аэропорту «Домодедово» задержано семь авиарейсов.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 25 и 26 октября в Москве и Московской области будут самыми холодными днями с начала сезона, с ночными морозами до −5 °C.