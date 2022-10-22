Херсон, 22 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Обращение к жителям Херсона с призывом покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за ситуации на фронте и обстрелов обнародовала 22 октября администрация Херсонской области в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!» — говорится в обращении.

Также уточняется, что переправиться на левый берег Днепра можно из речного порта, откуда туда отправляются катера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса главы террористического киевского режима Кирилл Тимошенко заявил, что в разных областях на контролируемой Киевом территории б. УССР в данный момент порядка 1,5 млн абонентов остаются без электроснабжения.