Шебекино, Белгородская область, 22 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими нацистами города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя. Об этом 22 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«По подтверждённым данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что в результате попадания снарядов ВСУ почти 15 тысяч человек остались без света, и добавил, что на устранение последствий и переподключение электроэнергии потребуется 5-6 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции по защите России погибли жители Новгородской области: десантник-разведчик Алексей Барейко из Великого Новгорода и сержант-стрелок Руслан Иванов, житель Любытинского района.