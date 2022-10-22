Мелитополь, , 13:02 — REGNUM Заместитель командующего Южным военным округом по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров вручил государственные награды артиллеристам ЮВО на боевых позициях в Запорожской области. Отличившиеся военнослужащие стали кавалерами медалей имени Жукова и медалей «За отвагу». Об этом сообщает Министерство обороны России.

Одним из награжденных в этот день стал командир огневого взвода старший лейтенант Александр Шевченко. Высокой государственной награды он был удостоен за спасение боевых товарищей, получивших ранения под обстрелом.

«На тот момент не думалось ни о чем. Честно говоря — просто надо было и сделал. Услышал по радио, что люди ранены и побежал назад… Оказали первую медицинскую помощь, погрузили на машину и увезли людей», — рассказал о своем подвиге старший лейтенант Шевченко.

Также офицер отметил, что в ходе специальной операции уже получено достаточно много боевого опыта в связи с чем есть желание и готовность обучать и передавать знания вновь прибывшим оевым товарищам в том числе из числа мобилизованных.

Младший сержант Ибрагим Абдулаев, награжденный медалью Жукова, рассказал, что выполнял боевые задачи по обнаружению и наведению артиллерии на цели.

«Являюсь топогеодезистом, выполнял задачи по наводке артиллерии. 14 камазов обнаружил с помощью беспилотника. Координаты передали артиллерийской батарее, и залпом данная техника была уничтожена», — сообщил младший сержант Абдулаев.

Артиллерийские подразделения Южного военного округа на запорожском направлении продолжает ежедневно наносить удары по местам скопления живой силы украинских вооруженных формирований, технике, уничтожать вражеские огневые позиции, а также оказывать огневую поддержку мотострелковым и иным подразделениям.