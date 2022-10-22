Вашингтон, 22 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Из-за желания киевского режима продолжать конфликт с Россией интересы Вашингтона и Киева больше не совпадают. Такое мнение 21 октября высказал обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению автора статьи, намерения главы киевского террористического режима Владимира Зеленского захватить любой ценой Крым и Донбасс ведут только к продолжению конфликта и втягиванию в него США, в то время как исторически, по его мнению, территория б. УССР никогда не входил в интересы Вашингтона.

«Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. На протяжении XIX и почти всего XX века [территория б. УССР] была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это условие не представляло проблемы для США, находящихся за пять тысяч миль», — говорится в публикации.

Также Бьюкенен указал, что, как он считает, для американской стороны в нынешнем конфликте главное не то, кто будет контролировать Крым и Донбасс, а то, чтобы в этот конфликт не оказались втянуты США.

При этом обозреватель уточнил, что в результате этого согласие между США и Киевом может оказаться пошатнувшимся, так как Вашингтон не планирует разрушать свои отношения с Россией.

«Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями [Киева], то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что киевский режим давно занимается организацией террористических актов на территории России под покровительством западных стран.