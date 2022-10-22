Москва, 22 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Постановление об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей России подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба российского правительства.

ac.gov.ru Правительство РФ

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что принятое решение также распространяется на являющихся руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний предпринимателей, и будет действовать, как во время прохождения ими военной службы, так и несколько месяцев после её завершения.

Также уточняется, что для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы, а для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

«Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвёртого месяца после дня окончания военной службы», — поясняется в сообщении.

Помимо того, добавляется, что задолженность можно будет оплатить в рассрочку и при этом размер первого платежа составит только шестую часть долга и дальнейшем его можно будет гасить задолженность каждый месяц равными частями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Курганской области дополнительно направит на снаряжение и экипировку для мобилизованных жителей региона восемь миллионов рублей.